Jandarmul George Tacale, cunoscut pentru interpretarile sale la pian, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, a cantat imnul „Deșteapta-te romane”, la un pian alb, in Cetatea Alba Carolina. Pianistul jandarm George Tacale a transmis romanilor un mesaj in contextul pandemiei de Covid. „Tot mai des, in ultima perioada, auzim rostindu-se cuvantul speranța. Traim un timp pe care cu greu ni l-am fi putut imgina. Insa, de la strabunii noștri, care in urma cu mai bine de un veac, in aceasta sala, din cetatea Alba Iulia, au pus pecetea statului roman, am invațat ca speranța ne scoate intotdeauna la liman.…