Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Genova a fost reținut de poliție dupa ce a furat mașina unui tanar, fara sa observe ca pe scaunul din dreapta se afla soția acestuia. Hoțul avea asupra lui și o arma alba. Proprietarul a povestit polițiștilor ca a lasat cheile in contact cand a coborat din mașina, deoarece soția a ramas…

- Partenera de viața a liderului de stat roman a atras toate privirile in prima zi de Craciun, 25 decembrie. Așa cum ne-am obișnuit deja, soția lui Klaus Iohannis este intotdeauna ținta atenției publice cand marcheaza apariții in ținute interesante. Ce a facut Carmen Iohannis in dimineața zilei de Craciun.…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din judetul Hunedoara s-a impuscat accidental in piept cu o arma pe care o detinea legal. Sotia barbatului, fost sef ai ISU Hunedoara, a sunat de urgenta la 112. Politistii au intocmit dosar penal. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 10.30. "Inspectoratul de…

- Anul aceasta, Casa Regala a organizat o petrecere de Craciun, fiind considerata una dintre cele mai mari, dupa perioada pandemiei de coronavirus. Prințul Harry și soția lui, Meghan Markle, nu vor fi prezenți la eveniment, asta pentru ca nu se afla pe lista de invitați. Iat care este motivul!

- Grant Wahl a murit in timp ce transmitea informații de la meciul dintre Argentina și Olanda, din sferturile de la CM 2022 din Qatar. Dupa cinci zile, soția renumitului jurnalist american a anunțat care a fost cauza decesului.

- Anca Serea și Adi Sina sunt o familie frumoasa și reprezinta un exemplu pentru multe persoane. Mamica a vorbit despre provocarile pe care le are in viața de zi cu zi, dar și cum reușește sa invețe cat mai multe lucruri noi de la cei mici.

- Cristina și Denis Ștefan sunt casatoriți din 2013 și au impreuna doi copii, pe Delia și Dominique. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, iar soția actorului a vorbit despre cum funcționeaza lucrurile in casnicia lor.Fosta „Bebelușa” a vorbit despre relația ei, explicand ca este important…

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o casa din Pitești. Potrivit primelor informații, un barbat a fost preluat de un echipaj al ambulanței, prezentand rani la ambele maini. Soția sa a suferit un atac de panica, insa a refuzat internarea. Cauza exploziei a fost o acumulare de gaze in bucatarie.Explozia…