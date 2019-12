Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre perioada de achiziții din aceasta iarna. Becali a afirmat, in direct la Look Plus, ca trebuie sa transfere neaparat un fundaș central și un atacant. De asemenea, patronul vicecampioanei Romaniei in exercițiu a enunțat numele a 3 fotbaliști…

- Gheorghe Hagi (54 de ani), antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit dupa infrangerea echipei sale cu Astra, scor 0-1, din cadrul etapei #19 din Liga 1. Vezi AICI rezultatele etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat „Am incercat sa-i desfacem. Știam ca sunt o echipa cu un atac rapid, cu…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a mai negociat in lunile recente, pana sa-l instaleze pe Vintila, cu un antrenor-surpriza, o varianta la care fanii FCSB nu s-ar fi gandit: Florin Motroc. Fostul rapidist a devenit un apropiat al lui Gigi din momentul in care s-au intalnit la Schitul Darvari. Convins ca…

- Gigi Becali și-a maritat fata sambata, iar nunta a fost una extravaganta, la Palatul Snagov, unde patronul FCSB a aruncat teancuri de bani in cei care au cantat și a recompensat fiecare dintre cei peste 50 de chelneri cu cate o hartie de 200 de euro.Tanarul cuplu a strans din darul de nunta…

- Sambata, 12 octombrie, ar fi trebuit sa fie o zi memorabila pentru familia lui Gigi Becali, creditorul din Pipera, devenit celebru cand vindea branza lui Gica Hagi și altor fotbaliști de la Naționala, in anii 90.Fiica cea mare a lui Becali, Teodora, și-a unit destinul cu alesul inimii sale,…

- Theodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, și soțul ei Mihai au emoționat toți invitații la momentul dansului. Cei doi au dansat pe melodia ”Armana mea”, un cantec foarte popular printre machedoni. La petrecere au fost invitate mai multe vedete din sport. Printre nuntași s-au numarat…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, tehnicianul celor de la Viitorul, a susținut o noua conferința de presa in care nu a menajat pe nimeni din fotbalul romanesc. A fost randul lui Gigi Becali, patronul de la FCSB, sa fie luat la ținta de „Rege”. ...

- Viitorul Constanta a invins-o pe Poli Iasi, scor 2-1, intr-un meci disputat in cadrul etapei a 10-a a Ligii I. Gica Hagi a incheiat partida in tribune, dupa ce a fost eliminat de „centralul” Adrian Comanescu. La finalul intalnirii, „Regele” a declarat ca deciziile arbitrilor sunt influentate de contracandidatele…