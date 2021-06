Despre vise şi vedenii false – (Parintele Calistrat -Video) “Precum este cel ce alearga dupa vant si vrea sa prinda umbra sa, asa este omul care crede in vise.” Ca pe multi visele i-au inselat si au cazut cei care au nadajduit in vise.”(Ecclesiasticul 34) Cand vorbim despre visele nopții Filocalia se sprijina pe doua elemente. Ințeleptul Solomon spune ca: “Cela ce tuturor […] The post Despre vise si vedenii false – (Parintele Calistrat -Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Omul rupt de Dumnezeu este doar un animal. Poate bine ingrijit, poate cu blana frumoasa, poate degraba de afectiune varastoriu, dar un animal.” Panayotis Nellas Cum poate ajunge un ateu sa creada in Dumnezeu? Pe patul de moarte, Darwin s-a intors la Crestinism. “Zis-a cel nebun intru inima sa: “Nu…

- Spovedania Ce este Sfanta Spovedanie Taina Spovedaniei, Marturisirea sau Pocainta. Spovedania curata nu se face dupa carți și indreptare! Trebuie sa scrii pe o hartiuța tot ceea ce te framanta și tot ce ți-e rușine sa spui. Apoi, te bagi sub epitrahir și ii dai hartiuța preotului ca sa citeasca și…

- Cum s-au raspandit și diversificat in decursul miilor de ani neamurile pamantului daca toți ne tragem din familia primordiala de la stramoșii Adam și Eva? Oameni, popoare și neamuri ale pamantului, daca vreți sa traiți in pace, fara teama, in patria voastra, intrarmați-va cu arma ce se numește iubire.…

- – Este pacat sa ne atașam de animale? – Nu este nici un pacat, cine iubește animalele se aseamana cu Dumnezeu! Avem datoria sa nu le idolatrizam, sa nu devenim maniaci.. Animalele sunt fapturile lui Dumnezeu, trebuiesc ocrotite și ajutate! The post Este pacat sa te atașezi de animale? – (Parintele Calistrat…

- “Toti ca o haina se vor invechi si ca un vesmant ii vei schimba” (Psalmul 101, 27). Oamenii dragi devin insuportabili la batranețe. Traim intr-un timp in care batranii nu conteaza si sunt dati la o parte considerandu-se ca stanjenesc. Talcul istorisirii este la indemana oricui, dar poate ca cel mai…

- Sarbatorirea Paștilor, Sarbatoarea sarbatorilor, incepe chiar inainte de miezul nopții cu Canonul Sambetei celei Mari; la inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul nopții, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar și o da mai departe credincioșilor, zicand…

- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…

- Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat…