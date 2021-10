Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii maramureșeni in pas de deprsie. Lucrarile de pe DN 1C, Baia Mare – Satu Mare, au creat mulți nervi șoferilor care au parcurs astazi traseul de la intrare in Baia Mare de pe Dura. Șoferii s-au plans ca in Tauții-Magherauș se lucreaza și mașinile sunt dirijate cu palete de ping-pong, dand drumul…

- In perioada in 28 septembrie Galeria de Arta a Uniunii Artiștilor Plastici din Baia Mare este gazda expoziției personale intitulata „STARI ȘI ATITUDINI”, a artistului Dorel Petrehus. Marți, 21 septembrie, la ora 17:00, iubitorii de arta sunt invitati la o intalnire cu artistul. Expoziția poate fi vizitata…

- Consiliul Județean Maramureș prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș va invita miercuri, 8 septembrie 2021, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expoziției ”Icoane din Scheii Brașovului”. Expoziția temporara poate fi vizitata pana in data de 30 septembrie 2021 și cuprinde icoanele…

- Artiști și iubitori ai artelor vizuale sunt invitati la compendiul expoziției personale aparținand artistei Anamaria NAGY, cu titlul „Moi… et moi meme”. Evenimentul va avea loc la Galeria de Arta UAPR din Baia Mare, in 10 septembrie, incepand cu ora 15.30. Dr. Tiberiu Alexa va fi gazda evenimentului.…

- „Estimarile inițiale in ceea ce privește perioada de intervenție la remedierea avariei din Baia Mare, strada Tineretului au fost devansate. Stadiul actual al lucrarilor ne permitem sa apreciem ca intervenția pentru remedierea avariei se va putea finaliza pana marți seara, 17.08.2021. Avaria pe rețeaua…

- Cu ocazia Forumului Organizațiilor Studențești din Romania, eveniment desfașurat la Baia Mare, cea mai mare si reprezentativa federație din țara pregatește un protest in fața Prefecturii din Maramureș. Protestul va avea loc duminica, intre 14:30 și 16:30 și va fi transmis live pe pagina eMaramureș.…

- Traian Rares Tus este elev in clasa a X-a la Colegiul National „Gheorghe Sincai” Baia Mare si va reprezenta Romania la doua olimpiade internationale in aceasta toamna. In urma desfasurarii probelor de baraj, a fost selectionat pentru a face parte din lotul Romaniei pentru Olimpiada Internationala de…

- A fost tiparit, sub ingrijirea Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș, la Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare, albumul bilingv romana-engleza Icoana pe sticla – Oglinda spre Cer. Albumul prezinta o colecție de icoane pe sticla din patrimonial Eparhiei Greco-Catolice de Maramureș, aflata in posesia…