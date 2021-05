Stiri pe aceeasi tema

- ​Româncele se pot înscrie la ediția 2021 a programului EU Prize for Women Innovators, organizat de Comisia Europeana, dedicat femeilor din antreprenoriat. Se ofera premii în valoare totala de 350.000 de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Iubiți credincioși, „Aceasta este vestea pe care Biserica o aduce lumii: Cristos este libertatea noastra, pentru ca este adevarul. Nu un adevar abstract, cautat orbește de ratiunea mereu nelinistita a omului. Adevarul este pentru noi persoana lui Cristos. El ne-a zis: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata”.…

- Invațatura celor doisprezece Apostoli, Cap. II, 7; III-IV, in Parinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, pp. 26-27„Sa nu uraști pe nici un om, ci pe unii sa-i mustri, pe alții sa-i miluiești, pentru alții sa te rogi, iar pe alții sa-i iubești mai mult decat sufletul tau. Fiul ...

- Mesajul de Paște al pastorului Zsolt Bela Foto arhiva Milioane de oameni din întreaga lume petrec Paștele catolic sub semnul contrângerilor sanitare pentru a doua oara de la începutul pandemiei de coronavirus. Spre deosebire de anul trecut, la noi în țara credincioșii…

- Peste jumatate (58%) din totalul operatiunilor ce vizeaza recuperari de date (backup), derulate la nivel global, esueaza, iar 40% dintre organizatii considera ca incertitudinea economica este cea mai mare bariera in calea transformarii digitale, in urmatoarele 12 luni, releva datele raportului Veeam…

- Guvernul a aprobat miercuri o hotarare care permite exproprierea imobilelor aflate pe un sector al viitoarei autostrazi Transilvania. Este vorba despre o porțiune care leaga doua localitați din județele Cluj

- Se implinesc astazi, 19 februarie, 145 de ani de la nasterea unuia dintre cei mai mari artisti ai omenirii, romanul Constantin Brancusi. "Poetul formelor cioplite", asa cum a fost supranumit, Brancusi a marcat cultura secolului al XX-lea si a lasat umanitatii o vasta mostenire. Din atelierul sau modest…

- * Pana in anul 2050, 68% din populația planetei va locui in zone urbane, ceea ce pune presiune pe administrarea infrastructurilor urbane. Apariția noilor tehnologii, precum Internet of Things (IoT), soluții de automatizare, inteligența artificiala (AI) și analiza video avansata determina la nivel internațional,…