Despre sensul libertății Un articol de acum cateva zile a starnit o oarecare nedumerire printre anumiți cititori. E vorba despre articolul in care spuneam ca autoritațile aplica ilegal masurile din starea de alerta deoarece guvernul interimar nu are voie sa prelungeasca aceasta masura. „Ce faci, domnule, instigi?”, m-a cercetat o doamna contrariata de faptul ca remarcam niște lucruri […] Articolul Despre sensul libertații apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

