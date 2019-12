Despre sarbatori cu dragoste

Perioada sarbatorilor poate fi o perioada frumoasa, plina de bucurie, lumina si caldura. De asemenea, poate fi o perioada de bilant, in care putem pune in cele doua talere realizarile dar si nerealizarile pentru a ne regandi starea de echilibru.



Sunt momente in care, gandindu-ne la ceea ce ne asteptam sa ne aduca anul care tocmai trece, putem simti un sentiment de dezamagire sau de melancolie. Pentru ca intotdeauna ne gandim la momentele ce puncteaza trecerea timpului intr-un mod mai special.



Astfel, ziua de nastere, implinirea unei perioade de cand suntem impreuna alaturi…