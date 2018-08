Despre rivalitate Exercitiul paideic m-a lasat mai degraba nedumerit. „Sa nu te bati" suna aiuritor, in contextul in care eu - inzestrat de natura, dintotdeauna, cu kilograme in plus - ma „ciocneam" frecvent cu prietenii de joaca, iesind, relativ usor, victorios, mai ales in lupta corp la corp. Apoi, observatia „sa nu mai stai niciodata cu spatele" (la inamic) mi se parea o aberatie, de vreme ce „interactiunile" noastre martial-infantil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

