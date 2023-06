Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a ținut sa faca o serie de precizari cu privire la rotativa guvernamentala si la afirmatiile unor membri PNL care considera ca ar fi oportun ca premierul Ciuca sa-si depuna demisia tocmai in aceste momente. In primul rand, Ioan Stan a amintit ca președintele…

- Potrivit marketingului politic local, sondajele se fac din ce in ce mai des in oras si in judet odata cu apropierea datei alegerilor. Nu trebuie sa fii expert in imagine sau PR ca sa iti dai seama ca partidele “istorice” si cele care par de nelcintit in prezent au serioase probleme in randul propriului…

- Chiar daca s-a facut mare taraboi inainte de ședința Consiliului Local, aleșii locali adunați intr-o ciudata coaliție au aprobat dorința primarului Viziteu de a imprumuta aproape 180 de milioane lei. Cica banii sunt pentru proiecte, inclusiv pentru cofinanțarea unora europene, pe care bacauanii le așteapta…

- Vești bune pentru pensionari. A fost facuta publica varianta finala pentru formula de calcul a pensiilor. Cum arata aceasta? Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat noua formula de calcul a pensiilor. In total, cinci milioane de pensii vor fi recalculate. De asemenea, ministrul a explicat ca nicio…

- Franta intreaga este in strada pentru ca presedintele Macron a fortat cresterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. In Romania, varsta de pensionare a barbatilor este de 65 de ani. De fapt, autoritatile franceze au crescut nu atat varsta de pensionare, cat perioada de contributivitate: de…

- Politicienii romani au reacționat dur dupa anunțul Federației Maghiare de Fotbal referitor la faptul ca UEFA ar fi decis permiterea folosirii harții Ungariei Mari la meciurile naționale maghiare. Federația Romana de Fotbal a infirmat informatia, precizand ca UEFA nu va aproba cererea Budapestei.

- Liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, susține ca magistrații sunt mai inventivi decat politicienii la aplicarea legii. Declarațiile vin in concluzia ședinței de ieri a Adunarii Generale a Judecatorilor. „Cei din urma mai au inca de invațat cum sa adopte și cum se pot șmecheri unele…

- Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Dinu Plingau a criticat felul in care actuala guvernare realizeaza reforma justiției. In opinia lui Dinu Plingau, in cadrul procesului de Pre-Vetting, s-au comis mai multe greșeli, intre care și promovarea magistraților mai puțin integri, transmite tv8.md.…