- Dupa discuții purtate intre diferiți operatori de gaze naturale, la București, se pare ca s-a gasit o soluție pentru rezolvarea alimentarii cu gaze naturale a zonei Deta și a localitaților limitrofe. Efortul depus va fi unul de durata, e vorba de cațiva ani, dar ceea ce este sigur este ca oamenii și…

- Rusia și-a exprimat indignarea dupa testarea portavionului american USS Gerald Ford in largul coastei Florida. Moscova a reacționat astfel la testul de șoc al portavionului acuzand SUA ca nu respecta doctrina privind protecția climei. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova,…

- Cate lucruri poți face intr-o singura zi, pe un șantier de construcții, ca sa o poți considera productiva? Ținand cont și de faptul ca planurile mai depind și de vremea de afara. Sunt imagini impresionante, surprinse pe un șantier din China. Un bloc cu 10 etaje a prins contur cu o viteza greu de imaginat.…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat, pe blogul sau, fotografia unui articol de presa al carui titlu ne conduce la ideea ca momentan, virusul e puțin in concediu, iar valul 4 vine (la toamna) pentru ca, nu-i așa, urmeaza dupa valul 3. The post cristoiublog.ro: “Virusul e plecat puțin. In concediu” appeared…

- Directorul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara OCPI Constanta, Dorin Grecu Sasu a fost invitat la ZIUA LIVE Sasu a explicat care este aportul institutiei pe care o conduce in demersul autoritatilor de recuperare a terenurilor din dosarul Retrocedarilor Primele terenuri au fost inventariate,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate putin peste 29.000 de persoane. Au fost raportate 18 reactii adverse, alte 145 fiind in curs de investigare. Potrivit CNCAV, 29.002 persoane au fost…

- Astfel, potrivit noilor masuri adoptate de autoritatile elene, accesul pe cale rutiera si aeriana pe teritoriul Republicii Elene va fi permis persoanelor care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: prezinta rezultatul unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu…

