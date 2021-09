Despre relatiile toxice si dependenta de iubire, cu Tom Gregory si noua sa piesa, Footprints Iubirea este poate cel mai puternic sentiment pe care reușim sa il simțim de-a lungul vieții noastre. Mai puternic decat durerea și, cu siguranța, mult mai puternic decat dezamagirea. De aceea, indiferent de cat de grea ar fi o desparțire, cautam mereu sa ne intoarcem la acest sentiment puternic. Mai ales la primele momente ale sale, cand suntem cuprinși de o stare de euforie, iar gandurile ne zboara la persoana pe care o iubim. Prin noua sa piesa, Tom Gregory observa perfect acest lucru și accentueaza puterea iubirii prin versul “You’re in my blood in my heart”. Cu sau fara voia noastra, dragostea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

