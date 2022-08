Despre război şi liceul militar Eram in clasa a 8-a, cand in clasa noastra a venit un maior. Nu-i mai tin minte numele, probabil ca nici nu i l-am cunoscut. Umbla prin scoli si recruta elevi pentru a da examen la liceul militar din Campulung Moldovenesc. Elevii pe care-i desemna el, adica cei care aveau la terminarea celor opt clase medie peste noua, mergeau la Centrul Militar, de unde plecam la Campulung insotiti de acel maior. Il tin minte si acum - un tip burtos, cu o figura cumintica, de familist, ceva genul Buzz, personajul disneyan. Incalatul a mancat ca un spart in tren: telemea, rosii si ce mai incape. Cladirile internatului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

