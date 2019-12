Despre râsul crăcănat şi alte cele la nunţi Eram ingramadit intre alte persoane pe care nu le cunosteam si nu aveam chef sa discut cu acestea despre cine s-a mai casatorit, cine a mai divortat, cine cu cine s-a mai culcat si, mai ales, ce transa prospata de morti avem. N-aveam dispozitie nici sa-l barfesc pe Iohannis, nici s-o injur pe matracuca PSD-ului, nici sa regret muzica de altadata cu Angela, cu Mirabela si cu Marius, ca - mi se spunea cu miros de aperitive usturoiate cu scobitori in ele (aperitivele c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

