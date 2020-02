Stiri pe aceeasi tema

- ​Probele recoltate de epidemiologii din Maramures de la sotia pacientului infectat cu noul coronavirus au fost compromise. Potrivit reprezentantilor DSP Maramureș, „unul dintre tampoane nu era în mediu de cultura”, când a ajuns la Cluj, unde se fac analizele.Reprezentaníi…

- Probele recoltate de epidemiologii din Maramures de la sotia pacientului infectat cu noul coronavirus au fost compromise. Potrivit reprezentantilor DSP Maramureș, „unul dintre tampoane nu era in mediu de cultura”, cand a ajuns la Cluj, unde se fac analizele.Reprezentanii DSP Maramureș au declarat,…

- Probele prelevate de la sotia baimareanului infectat cu Coronavirus au fost compromise. Intr-o prima faza acestea au fost luate corect insa au fost afectate in timpul transportului. Astfel, medicii de la Cluj au stabilit ca nu pot fi folosite. In acest context, in cursul diminetii de maine personalul…

- Coronavirus in Romania. Barbatul din comuna Prigoria, județul Gorj, primul roman de pe teritoriul țarii tarii depistat pozitiv cu coronavirus miercuri (26 februarie - n.red.) nu mai are virusul in organism. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Sanatații. Coronavirus in Romania. Institutul Național…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in Italia.Femeia din Timișoara este in stare buna, in timp ce…

- 10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate: 1. Spalați-va mainile de multe ori; 2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; 3. Nu va atingeți ochii , nasul si gura cu mainile; 4. Acoperiți-va gura și nasul daca stranutați sau tușiți; 5. Nu luați medicamente…

- Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus). Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare…

- Avertizarea de Cod Portocaliu, valabil pana in seara de marti, 11 februarie, ora 20.00, nu se dezminte. Au fost prognozate intensificari susținute ale vantului, viscol, vizibilitate redusa, in zona inalta de munte a județelor Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Suceava, Neamț, Cluj și Bihor. Imagini…