Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca legea pensiilor va suferi modificari, insa nu anul acesta. Pensiile romanilor vor fi calculate, in 2021, in baza legii in vigoare. Raluca Turcan a declarat, la TVR, ca anul acesta pensiile vor fi calculate potrivit legislației in vigoare. „In acest moment…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in acest an va incepe o noua mare recalculare a pensiilor si ca majorarea de 40% cuprinsa de PSD in legea pensiilor de fapt „nu a fost pregatita si dorita la modul real”.

- Raluca Turcan a ajuns ministru al Muncii și a anunțat ca pensiile vor crește sigur in acest an cu rata inflației, adica 3%. Turcan nu a precizat și data de la care vor fi indexate pensiile ”Pensiile vor crește cu cel puțin rata inflației, dar imi doresc ca aceasta masura sa fie completata…

- O comisie inter-ministeriala o sa fie inființata de urgența, pe data de 28 decembrie, ce are ca scop inceperea recalcularii pensiilor pe baza de contributivitate, a anunțat, joi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, raluca Turcan, in conferința de presa care a fost organizata dupa preluarea mandatului,…

- Fostul premier Adrian Nastase rade de dubla masura a liberalilor in privinta pensiilor speciale. Acesta scrie pe blog un articol formulat ca o stire "pe surse", in care afirma ca PNL ar vrea sa elimine atat pensiile magistratilor, cat si pensiile europarlamentarilor. "Liderul PNL, Florin Roman,…

- La o zi dupa ce Marcel Ciolacu a anunțat ca-și va depune demisia din funcția de parlamentar, pentru a nu beneficia de pensia speciala, toți reprezentanții USR au anunțat ca vor face același lucru. Conform PNL, gestul nu ar avea o mare relevanța și ar duce la de fapt la incasarea pensiei speciale, mai…

- Demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament și cea a senatorilor și deputaților USR nu rezolva problema pensiilor speciale, a declarat la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor.”Singura soluție echitabila și corecta daca vrem sa vorbim despre pensiile speciale este ștergerea, abrogarea tuturor…

- Demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament și cea a senatorilor și deputaților USR pentru a rezolva problema pensiilor speciale reprezinta „ un populism ieftin și nu rezolva absolut nimic”, declara președintele UDMR, Kelemen Hunor. Citește și: Ludovic Orban intra TARE PESTE Ungaria și Polonia…