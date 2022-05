Despre parcurile industriale ale Moldovei (II) De ce nu exista o relatie perfecta intre prezenta investitiilor straine in activitati de productie si repartitia parcurilor industriale? Daca privim la TOP IV cele mai industrializate judete (dupa numarul de salariati): Bucuresti si judetele Timis, Arges si Brasov, nici unul dintre acestea nu se regaseste in top IV judete dupa suprafata parcurilor industriale. Ultimul top e condus de: Prahova (909 ha, dintre care 646 ha in parcuri operationale), Cluj (459 ha, dintre care 331 ha in parcuri operationale), Bihor (261 ha, dintre care 241 ha in parcuri operationale) si Sibiu (210 ha, integral operationale).… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei deschide vizitatorilor Palatul Vechi din Bucuresti, in zilele de 18 si 19 aprilie, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, precum si sucursalele regionale si agentiile bancii centrale din teritoriu, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al bancii, BNR organizeaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) deschide vizitatorilor Palatul Vechi din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, precum si sucursalele regionale si agentiile bancii centrale din teritoriu. Conform unui comunicat al bancii, BNR organizeaza, in perioada 18 – 19 aprilie, „Zilele…

- Pentru prima data de cand a fost inaugurata in centrul orașului, agenția Brașov a Bancii Naționale a Romaniei va primi vizitatori cu ocazia „Zilele porților deschise”. Cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza „Zilele porților deschise la BNR”. …

- In saptamana 14 – 20 martie, 84,2% din decesele inregistrate ca urmare a infectarii cu SARS-CoV-2 au fost la persoane nevaccinate.Potrivit raportului INSP, in aceeasi saptamana, 42.5% din cazurile confirmate de COVID-19 au fost inregistrate la persoane nevaccinate.Dintre cei vaccinati care s-au imbolnavit,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 14 – 20 februarie 2022, 43,9% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Timis, Cluj, Constanta si Ilfov. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 49,8% din cazurile confirmate au fost inregistrate la…

- In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.Dintre cei vaccinati anti-COVID care s-au imbolnavit, 47% erau fie imediat dupa imunizare, fie la mai mult de sase luni de la ultima doza.Conform INSP, in saptamana 7-13 februarie,…

- Tratamentul pentru pacienti i cu diverse forme de hepatita C si ciroza hepatica cu virus C este asigurat incepand cu luna februarie prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pe langa tratamentele…

- 52,3% din cazurile COVID confirmate in Romania, in ultima saptamana, s-au inregistrat la persoane nevaccinate, conform raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Concluziile analizei INSP pentru saptamana 24 – 30 ianuarie 2022 39,6% din cazuri s-au inregistrat in București,…