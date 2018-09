Regizorul Radu Afrim, impreuna cu echipa Teatrului Andrei Mureșanu, readuc in atenția opiniei publice un eveniment tragic ce a avut loc in anul 2012, in orașul Sfantu Gheorghe, povestindu-l intr-un mod unic celor ce doresc sa-l (re)auda. Noua oameni au murit intr-un accident de munca. Remorca in care se aflau a fost spulberata de un […] Articolul Despre oameni și cartofi apare prima data in Mesagerul de Covasna .