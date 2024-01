Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorii filmului Klaus & Barroso au colaborat cu artiștii Amuly și Azteca la realizarea unui videoclip pentru piesa „Frațioru’ meu”, o adaptare muzicala inedita. Regizat de Bogdan Theodor Olteanu și filmat de Mihai Marius Apopei, videoclipul produs de Seek Music poate fi urmarit pe canalul lui…

- Hey party people din Majiivers! Majii, artistul nostru cu viziunea cosmica, vine sa va faca ziua mai buna cu o noua serie de lansari speciale. Așadar, noua sa piesa ,,Sa te intorci”, vine alaturi de 4 variante care va vor lua prin surprindere. Pregatiți-va sa fiți luați intr-o calatorie sonora epica…

- De azi incolo, wrs se va semna cu adevaratul sau nume, Andrei Ursu. Co o estetica și un stil muzical nou, artistul spune ,,Hai, Inima!” și vine cu vibe-ul acela oldie but goldie și cu promisiunea unor piese de pus chiar langa suflet. Piesa vorbește despre incercari, despre curajul de a-ți deschide din…

- Piesa ,,Aș mai vrea sa fiu copil’, scrisa și interpretata de Dayana, e pur și simplu o calatorie cu trenul direct catre amintirile copilariei. Ai vreo doua minute? Te intoarce in vremuri cand eram toți mici și voiam sa fim mari, dar acum ca suntem mari, parca ne-ar placea sa mai bifam o oprire la...…

- ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt…

- „JOS” incepe cu un ritm hipnotic și un bass profund care creeaza o atmosfera misterioasa și seducatoare. Vocea expresiva a lui Cezar Guna gliseaza grațios peste melodie, transmitand pasiune și dorința. Versurile sunt pline de metafore senzuale și cuvinte incarcate de subințeles. Arkanian vine, de asemenea,…

- Smiley lanseaza „OAMENI”, o piesa-manifest despre toți oamenii, dar mai ales despre FIECARE om in parte și despre rolul esențial care transforma pe ORICINE in CINEVA important, insemnat, demn de respect și apreciere. „Am scris o piesa despre oamenii din viața noastra pe care parca nu-i vedem, deși…

- In timp ce melodia „Mi Loca”, alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo – „Ma arunc”. Track-ul este compus integral…