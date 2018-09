Despre nesimţire Respectivele observatii ascund, din punctul meu de vedere, conotatii extrem de periculoase si ma mir ca ele nu au apucat sa fie mentionate de cei mai avizati decat mine in spatiul politic. Pe scurt, atunci cand si-a anuntat grotesca „tentativa de asasinat", presedintele PSD, a fost intrebat, firesc, de ce nu a sesizat institutiile indrituite sa ia masuri. Raspunsul lui incredibil a fost: „Nu am incredere!" A reiterat ulterior rema (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

