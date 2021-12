Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oficiali straini s-au implicat in vederea soluționarii problemei de livrare a gazelor naturale in R.Moldova in perioada cind oficialii de la Chișinau purtau negocieri cu Gazprom in vederea semnarii a unui nou contract dar și identificau surse alternative. Declarația a fost facuta de ministrul…

- Inca un site care publica informatii false va fi restricționat, anunța Serviciul de Informare și Securitate. Potrivit unui comunicat de presa, emis astazi de SIS, sursa a publicat un articol cu titlul „Noua putere de la Chișinau a decis sa riște ca moldovenii sa inghețe peste iarna doar pentru a se…

- In cazul in care negocierile cu Gazprom vor eșua, Guvernul Republicii Moldova este gata sa achiziționeze gaze din surse alternative. Despre asta a anunțat deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, in cadrul emisiunii Cutia Neagra de la TV8, transmite Noi.md cu referire la tv8.md.…

- Dupa ce societatea rusa Gazprom a transmis ca va sista livrarea gazelor, daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata, Republica Moldova a efectuat prima achiziție de gaze naturale din surse alternative. Guvernul condus de Natalia Gavrilița a semnat un contract pentru o achiziție…

- Acționarii Moldovagaz au aprobat prelungirea cu o luna a contractului în vigoare cu Gazprom privind condițiile de furnizare a gazelor naturale catre Republica Moldova, potrivit jurnal.md. „Adunarea generala extraordinara a acționarilor SA „Moldovagaz” a aprobat prelungirea…

- Prețul la gaz este geopolitic, iar autoritațile de la Chișinau trebuie sa ofere mai multa transparența privind negocierile cu Gazprom, mai ales ca sintem in prag de iarna. O spun unii analiști politici, care insista ca țara noastra trebuie sa gaseasca și soluții de alternativa, intrucit sintem dependenți…

- Premierul Natalia Gavrilita mentioneaza cu negocierile cu Gazprom continua, insa ne da asigurari ca Moldova nu va ramane fara gaze naturale. Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa.

- Lipsa evolutiilor pe subiectul contractului de achizitie a gazului este o incercare a Gazprom-ului de a ne da o lectie politica. Este opinia fostului director ANRE, Victor Parlicov, potrivit caruia, Moscova si-ar dori implicarea in negocieri a factorilor de decizie politici de la Chisinau, noteaza IPN.