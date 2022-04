Carțile vechi au un farmec aparte, pentru ca pastreaza in ele modul in care inaintașii noștri percepeau lumea. Contactul cu gandirea omului de acum o mie sau doua mii de ani nu are cum sa nu te fascineze... In acest articol o sa prezint o serie de extrase din „Conjurația lui Catilina”, o scriere de mici dimensiuni, 60 pg, o carte rara, scrisa de un autor roman, Caius Sallustius Crispus, care a trait in sec. I i.e.n. Nu o sa intru in detalii cu privire la subiectul propriu-zis al carții, o incercare de preluare a puterii la Roma, ci pun accent pe filozofia lui Sallustius, opiniile acestuia despre…