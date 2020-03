Despre misoginismul sistemic (II) 3. Pilula contraceptiva. Desi progresele sunt semnificative, pilula continua sa aiba efecte secundare. Pe langa senzatia de greata, cele mai grave sunt depresia (prin scaderea productiei de serotonina) si riscul formarii cheagurilor de sange care pot genera accidente vasculare (mai ales la femeile trecute de 35 de ani). O pilula contraceptiva pentru barbati nu a fost inca produsa. Efectele secundare trebuie, se pare, sa fie suportate doar de femei. 4. Cardiopatia ischemic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

