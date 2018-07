Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva nu va fi gata anul acesta. Este ceea ce crede ministrul Transporturilor, Lucian Șova, care spune ca ar fi nevoie de o minune ca acest lucru sa se intample. Șoseaua ar fi trebuit deschisa pentru trafic in 2016. The post Despre minuni și autostrazi. Ministrul Transporturilor nu crede ca lotul 3 de pe A1 va fi gata in acest an appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .