Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care din curiozitate și nu numai iși doresc sa citeasca Biblia, atunci cand parcurg rafturile unei librarii, fie ea și virtuala, constata ca sunt sute de versiuni. Mari, mici, cu detalii, simplificate, cu imagini, adaptate pentru diferite categorii de varsta etc. exista atat de multe incat…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi a fost modificata Hotararea de Guvern 394/2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri. "Acest acces pe plaja a fost reglementat prin Hotararea Guvernului 394/2020,…

- Politistii si jandarmii au aplicat sanctiuni contraventionale Politistii si jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 110 sanctiuni contraventionale, în valoare de 129.750 de lei, ca urmare a încalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru…

- Mall-urile s-ar putea redeschide incepand cu jumatatea lunii iunie, daca lucrurile vor evolua bine, intr-o noua etapa de relaxare. Anunțul a fost facut de ministrul Economiei, Virgil Popescu. Masura de redeschidere a acestor centre comerciale ar veni la 14 zile dupa redeschiderea teraselor, care a avut…

- Municipalitatea reșițeana a prelungit termenul limita pentru plata parcarilor de domiciliu și vine in sprijinul proprietarilor de autoturisme ce au concesionat un loc de parcare de la Primaria Reșița, dandu-le acestora un ragaz de inca o luna pentru reinnoirea abonamentului. Una dintre masurile luate…

- Doi tineri de 23 de ani, care au mers in parcul național Kahurangi din Noua Zeelanda, s-au lovit, au ramas fara provizii si au fost gasiti dupa aproape trei saptamani, in salbaticie.Jessica O'Connor și Dion Reynolds au plecat in Parcul Național Kahurangi, al doilea cel mai mare parc național din Noua…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii decembrie 2019, de 15.858, cu 473 (3%) mai putini fata de sfarsitul lui 2018, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie…

- Doi barbați de 20 și 28 de ani au fost reținuți de politie pentru ca furau din casele celor plecati peste hotare. Oamenii legii au fost anunțați de persoanele in grija carora erau lasate locuințele.