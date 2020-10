Despre marmotele pnl-iste și bunăstarea județului Președintele ales al Consiliului Județean Maramureș, liberalul Ionel Bogdan, a invitat astazi partidele care care au reprezentanți in CJ, in baza alegerilor din 27 septembrie 2020, sa semneze un Pact de buna guvernare a județului Maramureș, prin care semnatarii se angajeaza la transparența instituționala și eficiența administrativa. Un exemplu deosebit de fațarnicism magistrat in care, […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

