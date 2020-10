Despre marketing si antreprenoriat - Interviu cu Victor Ciubotaru

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș și candidat din partea PSD pentru un nou mandat, a vorbit in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, despre situația delicata din sistemul de invațamant in condițile pandemiei de coronavirus. Parte din Consiliul Județean pentru Situații de Urgența,…

- Marturiile parinților din toata lumea, la redeschiderea școlilor, arata cat de scump platim fiecare luna in care ramanem rupți unii de alții. Fara sa invinovațeasca autoritațile sau școlile, parinții constata ca, pentru copii, școala online nu face decat sa creasca dependența lor de ecrane și frustrarea…

- Școala incepe cu stangul in Romania. Parinții și elevii din Botoșani protesteaza la inceput de an. Inițiativa se numește „Protestul banderolelor albe – Impreuna pentru dreptul la educație”. Organizatoarea protestului, Mihaela Stoiciuc Vasilica, vrea sa-i mobilizeze pe toți cei care sunt impotriva masurilor…

- ”Nu s-a primit niciun ban. Da Guvernul bani? Serios, chiar da? Pai și noi ce trebuie sa facem? Unde sa ne adresam?”, ma intreaba contabila școlii din Ungureni, județul Bacau. Inițial, am crezut ca femeia face vreo gluma, ca doar se preface surprinsa, urmand sa-mi spuna ca a vrut sa faca o farsa și ca…

- Mii de elevi din toata țara risca sa nu poata invața absolut deloc in primele doua saptamani de școala! Pur și simplu nu au de pe ce! In 43 de localitați din Romania școala va incepe pe 14 septembrie exclusiv online! Ministerul Sanatații a facut publica lista localitaților unde rata de imbolnavire raportata…

- Noul an scolar incepe exclusiv online in 43 de localitati din Romania, din cauza numarului mare de cazuri de infectie cu coronavirus. Majoritatea sunt localitati mici, insa printre ele se numara si orase precum Ghimbav sau Faurei. In toate aceste localitati, incidenta cazurilor de coronavirus este mai…

- Primul judet din Romania in care anul scolar va incepe cu CURSURI ONLINE Avem deja primul judet in care s-a decis cum va incepe scoala. La Galati, in unele localitati, copiii vor face doar cursuri online, anunta Romania TV . Intre timp, premierul a anuntat ca scoala va incepe sigur pe 14 septembrie,…

- Ultima jumatate a acestui an ne-a aratat cat de puțin pregatit este sistemul educațional din Romania pentru a face tranziția catre predarea cursurilor in mediul online. Inceperea noului an școlar se apropie, iar forma in care se vor desfașura cursurile este inca incerta, insa un lucru știm cu siguranța:…