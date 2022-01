Stiri pe aceeasi tema

- "Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna noiembrie 2021 au crescut cu 0,7%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) fata de precedentele 12…

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil gradual in urmatoarele luni, sub impactul socurilor pe partea ofertei, depasind valorile evidentiate pe acest orizont de timp de prognoza pe termen mediu din luna noiembrie 2021, informeaza banca centrala.Potrivit sursei citate, determinante pentru inrautatirea…

- Inflatia din zona euro a accelerat in mod neasteptat in decembrie, la 5%. Analistii anticipau ca inflatia sa atinga nivelul de 4,7%. Preturile energiei, care au urcat cu 26% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, au ramas principalul motiv al accelerarii inflatiei, dar cresterea preturilor…

- Rata inflatiei a fost de 3,1% in 2021 in Germania, cel mai ridicat nivel din ultimii 28 de ani, anunta Oficiul german pentru Statistici, potrivit publicatiei Der Spiegel. In decembrie 2021, majorarile preturilor produselor si serviciilor au atins nivelul de 5,3%, dupa 5,2% in noiembrie. Media…

- Consilierul guvernatorului Bancii Naționale, Adrian Vasilescu, susține ca Romania va fi mult mai afectata de fenomenul inflației fața de alte țari, asta pentru la noi este haos in piața, din cauza liberalizarii prețurilor la energie. ”Principala ingrijorare in acest an este inflația si nu…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica…

- ​Rata anuala a inflatiei în luna octombrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2020 este 7,9%, au transmis miercuri oficialii INS, adusa de creșterea prețurilor la gaze și la energie. Așa cum BNR menționa marți, vom asista la o semnificativa înrautațire suplimentara a perspectivei inflației.…

- Rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este in octombrie 7,4%, iar comparativ cu luna octombrie 2020 indicatorul este 7,9%, anunța INS. Prețurile energiei au salturi importante, de 46% la gaze și 24% la energie electrica. Rata medie a preturilor de consum…