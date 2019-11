Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat in trafic, un barbat, de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu, din municipiul Targu Jiu, avand o concentratie de 0,65 mg/litru, alcool pur in aer expirat.…

- Șapte noi produse montane au fost atestate saptamana aceasta in județul Gorj. Este vorba de produse din carne de vaca angus. Toate aparțin unui producator din localitatea Schela, de langa municipiul Targu Jiu. „Marți am primit decizia de la Agenția Naționala a Zonei Montane pentru acordarea dreptului…

- Robert Constantin Zgarbura, din Targu Jiu, elev la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu”, este un tanar foarte talentat care imbina cursurile de canto si chitara cu pasiunea pentru biologie si chimie. Desi este de mai bine de doi ani elev al Scolii...

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, Institutul Cultural Roman și Muzeul Național al Literaturii Romane Iași, in parteneriat cu Ministerul Comerțului Exterior și al Afacerilor Externe al Ungariei și Asociația „Erdelyi Gondolat” organizeaza joi, 3 octombrie 2019, ora 16:00, in Sala „Ștefan Procopiu”…

- Eveniment special se deruleaza azi in „Tara Lapusului”. De la ora 13, la Casa de cultura „Vasile Grigore Latis” din orasul Tirgu Lapus, incepe intilnirea cititorilor cu scriitorii: Alexandru Uiuiu (Bistrita), Gabriel Cojocaru si Florin Ortoloc (Cluj-Napoca). Participa si sase scriitori maramureseni…

- Prezidențiabilul USR, Dan Barna, a comis o gafa, la Targu-Jiu, acolo unde mersese in campanie electorala. Barna a confundat Gorjul cu Valea Jiului.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca poate caștiga alegerile Vorbind despre minerii…

- “Cate ai?” “200!” “Pune-le aici și du-te sa iți iei altele. Zi-i sa-ți dea 100”. E un dialog intre un voluntar care aduce seringi sterile și un consumator de heroina din Ferentari. V-ați gandit vreodata, fara sa-i judecați, la cei care se drogheaza? A caror viața se raporteaza și se invarte in jurul…

- LECȚIA DE ISTORIE – 22 august: Moartea Ecaterinei Teodoroiu. La data de 22 august 1917 a murit in luptele de la Marașești, cea supranumita „Eroina de la Jiu”, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, prima femeie ofițer din armata romana care și-a sacrificat viața pe campul de lupta. Ecaterina Teodoroiu…