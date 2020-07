Stiri pe aceeasi tema

Rezultatele contestațiilor la Bacalaureat 2020 au ridicat procentul de promovabilitate din județul nostru de la 58,65 la 60,75%. Dupa contestații

Liberalii damboviteni vor sa infiinteze un Parc Industrial in zona Gaesti – Petresti! Chiar daca cele doua localitati sunt conduse

Seceta pedologica manifestata in ultimele luni a condus la afectarea culturilor agricole intr-un procent destul de mare, in mai multe localitati din judetul Dambovita. La inceputul lunii mai, au fost deja emise sase ordine ale prefectului prin care au fost constituite comisii in vederea constatarii…

In perioada 11 – 17 mai 2020, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I" al

164 de persoane din 20 de localitati ale judetului au fost testate pozitiv pentru coronavirus. Din acestea 8 au decedat.

Comunicat de presa Efectele secetei pedologice sunt din ce in ce mai prezente și in județul Dambovița. In acest

Racla cu moastele Sfantului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului si Mitropolitul Tarii Romanesti, a fost scoasa in procesiune in municipiul Targoviste, azi, de la 11.Azi, racla cu moaștele Sf. Ierarh Nifon a fost scoasa in strada la Targoviște, intr-o procesiune care a avut ca scop "pazirea de…

La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat, pe raza municipiului Targoviște, un