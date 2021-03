Despre gazoductul BRUA la Baku. Cand va fi gata. Traseul gazoductului in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Uzina Mecanica Oraștie va reincepe producția de grenade. Dupa 14 ani, societatea de la Oraștie va relua producția de obiecte militare. In acest sens a fost incheiat un parteneriat cu Uzina Mecanica Mija. ”Unul din obiectivele mandatului meu de director al Uzinei Mecanice Oraștie a fost introducerea…

- Noul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, este disperat sa-și impuna in instituția pe care o conduce pe cei trei secretari care au revenit, prin negociere, celor de la USR. Numai ca a aparut o problema care a generat un nou scandal in coaliția de guvernare. Deocamdata, Claudiu Nasui nu a reușit sa…

- Intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata de pandemia de coronavirus (Covid-19), vor beneficia de o schema de ajutor de stat, al carei buget a fost estimat la 500 milioane euro, pentru acordarea de…

- Eveniment Comunicat de presa / Anunț incepere proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” ianuarie 5, 2021 13:34 05.01.2021 Anunt incepere proiect ,,Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” SC.IDEAL COM SRL cu sediul…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni ale anului in curs, 2,119 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 31,4% (972.000 tep), mai mica fata de cea din perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- 21.12.2020 SC COLIBRI TOUR SRL anunța inceperea implementarii proiectului finanțat prin masura “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”, in baza contractului de finanțare nr. M2-1786 din 08-12-2020 Societatea comerciala Colibri Tour SRL anunța demararea procedurilor de implementare a…

- Ruta bisericilor de lemn din judetul Arad a fost clasificata drept ruta turistica dezvoltata pe plan regional si se alatura „Rutei Cultural Turistice a Bisericilor de Lemn din Romania” anunta Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, potrivit Basilica.ro „Cele 13 lacașuri de cult…

- O noua ruta cultural-turistica beneficiaza de recunoasterea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, respectiv "Portile Transilvaniei", care promoveaza trei destinatii turistice si imprejurimile lor: Brasov, Sibiu si Bistrita, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Energiei…