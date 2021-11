Jurnaliștii cotidianului britanic The Guardian au stat de vorba cu localnicii din Caraș Severin și cu reprezentanții WWF Romania, care, impreuna cu Rewilding Europe, dezvolta in zona un proiect de reintroducere a zimbrilor in salbaticie. Jurnaliștii britanici sunt conduși prin locurile salbatice din Munții Țarcu, județul Caraș-Severin, de catre ghidul Georg Messerer și au ajuns in Romania prin intermediul Much Better Adventures, in parteneriat cu European Safari Company. „De la eliberarea inițiala a 17 zimbri la Magura Zimbrilor (Dealul Bizonului), langa Armeniș, in 2014, numarul a crescut la…