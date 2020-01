Despre fiscalitatea din Romania: E ca o cursa cu obstacole, un triatlon! #Interviu cu Mirabela Miron, AVISSO

Stiri pe aceeasi tema

- Increderea romanilor in presa a scazut puternic anul trecut, pana la 35%, de la 42% in 2018, reprezentand cea mai mare scadere anuala din lume, potrivit unui studiu al Reuters privind mass-media digitala, citat de Agerpres. Mediul online a depașit ca pondere televiziunea, iar Facebook a devenit principala…

- Visul de a calatori devine realitate atunci cand stii sa-l urmezi, marturisea Daniel Tudora, lector doctor la Facultatea de Geografie din cadrul Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, pentru care calatoriile au devenit practic un mod de viata, orice loc de pe mapamond putandu-se transforma intr-o…

- Aceasta in special prin banii trimiși in țara de membrii ei, indeosebi catre propriile familii. Dar nu trebuie uitat nici o clipa ca romanii emigrați fac parte din economia țarii in care s-au stabilit. Practic, este vorba despre un mediu economic romanesc care se dezvolta in strainatate. Mirabela Miron,…

- Dupa intalnirile cu consumatorii și bancile din marile orașe ale țarii, caravana Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), ajunge, pe 4 decembrie, la Brasov. Consumatorii vor fi informați despre posibilitatea de a cere o negociere cu banca, gratuit și in mai puțin…

- „Comunitațile fac diferența”- Campania care ii informeaza pe studenți despre infecția cu HIV Pe langa Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie marcheaza, in fiecare an, lupta impotriva infecției HIV, dar și solidaritatea cu persoanele afectate de HIV/SIDA din intreaga lume. Asociația NEOS cu sprijinul…

- 40 de ani- in doua regimuri politice!!- de catedra are profesorul Cristinel Murzea de la Facultatea de Drept a Universitații Transilvania. Avocatul Codruț Savu, lector universitar in echipa profesorului Murzea- face parte din prima promoție a facutații- promoția 2001. Umar la umar, cei doi dascali gandesc…

- Echipa bihoreana „Bond Coders”, alcatuita din elevii Diana Zaha, Vlad Gherghel, Vlad Daniel Sasu, Ioana Baciu, Dragos Andrei Tomoioaga si Paul Horvath, de la Colegiul National „Mihai Eminescu” din Oradea, a obtinut locul III si un premiu in valoare de 2.900 de lei, la concursul „Descopera-ti pasiunea…

- Locotenent-colonelul Orlando Șchiopu a fost la Colectiv. Era prim-adjunctul ISU București. A acționat personal la intervenție. A injurat și morții, se vede pe inregistrare. Deși neaga evidența. Apoi a fost indepartat din conducerea ISU. A dat in judecata instituția, a caștigat. De bucurie, instituția…