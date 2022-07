Despre fericire, fericiri, fericiţi… Esti fericit? Esti fericita? Sunteti toti – sau careva, sau niciunul – fericiti, fericit? Va curge prin vene, in loc de sange navalnic, o betie nebuna a simturilor? Sunteti impacati cu voi si cu viata? Sunteti multumiti? Sunteti impliniti? Sunteti fericiti? Sunteti… Na-ti-o franta – ma gandesc ca veti fi zicand unii dintre voi – ca ti-am dres-o. Auzi, esti fericita? Sau fericit… De dimineața, asa… In loc de buna dimineata, cum zice tot omul, cand face ochi. Fara nicio alta introducere, fara nicio incalzire prealabila, fara vreun avertisment, acolo… Si o tin langa, nu dau semne ca as vrea sa ma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

