Despre falsa ecologie

Stiri pe aceeasi tema

- “E alerta alimentara”, scrie medicul Tudor Ciuhodaru. “Fructe și legume contaminate cu mai multe pesticide sunt comercializate acum in Romania. Cel mai frecvent toxic depistat e imazaliul (E233 substanța interzisa in Uniunea Europeana!)” Ce trebuie sa stiti: 1. Testele efectuate de catre Autoritatea…

- Daca pana acum nu ați ințeles care este jocul politic in Romania, nici nu o sa mai ințelegeți vreodata. Ce facem noi de 30 de ani? Batem pasul pe loc. Din cand in cand mai schimbam puțin ritmul, dar, in esența, rezultatul este același. Nu ne-am mișcat și nici nu o sa ne mișcam din […] Articolul Fiecare,…

- Eduard Doliș. Elev in clasa a X-a, profil Matematica-informatica, la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”. S-a intors recent din Doha – Qatar, unde a avut loc Olimpiada Internaționala de Științe pentru Juniori. A reprezentat acolo Bacaul și Romania, alaturi de inca cinci elevi (doi din București,…

- In perioada 2-7 octombrie 2019 a avut loc cea de a patra intalnire dintre școlile partenere din Italia, Republica Ceha, Franța, Romania și Turcia in cadrul proiectului Erasmus+ cu titlul „We can not chage the whole world, but we can at least make the change”, proiect ce trateaza o tema de actualiate…

- Primarul Bacaului a anunțat, astazi, ca-și va depune adeziunea la PRO Romania imediat dupa ce va primi decizia scrisa prin care a fost exclus din PSD. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa comune susținuta impreuna cu președintele acestui partid, Victor Ponta, care a venit in Bacau…

- Festivalul International de Arta EUROPALIA, unul dintre cele mai importante festivaluri de arta din lume, la care Romania este invitat de onoare, s-a deschis oficial la Palatul de Arte Frumoase „Bozar” din Bruxelles, sub patronajul Casei Regale a Belgiei. Expozitia far, cum a fost denumita, este, anul…

- Editura Dacoromana TDC a tiparit editia a doua a monumentalei lucrari a criticului și istoricului literar Ion Rotaru, „O istorie a literaturii romane de la origini pana in prezent”. Intr-un format de excepție (36/24 cm., 1400 pagini, legata, cusuta, cartonata, supracoperta model nou), lucrarea a fost…

- In fiecare an, pe 20 noiembrie, este aniversarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului. Anul acesta se implinesc 30 de ani de la adoptarea acesteia, prilej cu care UNICEF a lansat o invitație cadrelor didactice și elevilor din Romania de a se alatura inițiativei globale “Cea mai mare lecție…