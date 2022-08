Despre educație sexuală, în familia noastră Din toamna, elevii de clasa a opta vor avea lecții dedicate de educație sexuala, insa numai cu acordul parinților. Un compromis la capatul a zeci de dezbateri in Parlament, purtate de politicieni care nici ei nu au avut parte de educație sexuala in școala. Cum iși pune necunoașterea amprenta pe opiniile noastre și pe ceea ce suntem? Iulia Marin se uita, intr-un editorial pentru Școala 9, cu ințelegere și curaj, la propria copilarie și educația primita in familie, și aduna, ca intr-un puzzle, preconcepțiile care i s-au agațat de minte și inima. „Fata, daca vreodata ramai insarcinata, inainte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

