Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul din clubul Colectiv a avut loc in noaptea de vineri, 30 octombrie 2015, in timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity. Cu ocazia lansarii unui nou album, „Mantras of War”, in incinta clubului, situat in fosta hala a fabricii Pionierul, din sectorul 4, se aflau aproximativ 400 de oameni.…

- Toata comunitatea din Stremț este in stare de șoc dupa moartea tragica a unei tinere de 18 ani. Tanara era eleva in clasa a XII-a la Colegiul Economic din Alba Iulia. Tanara a fost gasita spanzurata cu o curea chiar de mama acesteia, de un copac din gradina casei. Primarul comunei, Popa Ioan Ștefan,…

- Elizabeth Perkins, 30 de ani, din Swadlincote, Derbyshire, a fost in coma timp de trei zile dupa ce a baut dintr-o cola dietetica și a suferit o reacție alergica la un indulcitor artificial aflat in bautura. Femeia și cei doi baieți ai sai sunt sever alergici la indulcitorii artificiali aspartam și…

- Viorica Dancila a declarat, duminica, dupa ce a fost fluierata in timpul vizitei efectuate la Jurilovca, ca o politica civilizata se face cu respect. "Oamenii au optiuni politice diferite si stim ca la noi politicul si-a pus amprenta foarte tare in ultima perioada. Este opinia dumnealor. Eu tuturor…

- O politica civilizata se face cu respect, a declarat duminica, la Jurilovca, premierul Viorica Dancila, care a reacționat astfel la huiduielile care i s-au adresat când a vizitat Sarbatoarea borsului lipovenesc. "Oamenii au optiuni politice diferite si stim ca la noi politicul si-a…

- O politica civilizata are in vedere proiecte si se face cu respect, a declarat duminica, la Jurilovca, premierul Romaniei, Viorica Dancila, care a raspuns astfel la unele fluieraturi care i s-au adresat atunci cand a vizitat Sarbatoarea borsului lipovenesc, potrivit Agerpres. "Oamenii au optiuni…

- Șantierele in zona centrala au fost deschise chiar la jumatatea lunii iulie, cand primaria a anunțat ca SDM va lucra, in perioada 15 iulie – 9 septembrie, pentru largirea carosabilului pe urmatoarele artere: Martin Luther, Hector, Bd. I.C. Bratianu, Michelangelo, str. 20 Decembrie 1989, Bd. C.D.…

- “La data de 14.08.2019, intre orele 02,00-04,00 a plecat de la domiciliul sau de pe strada Tulnic, din municipiu, STOIA IOANA LARISA, de 30 de ani”, spun reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad. Oamenii legii au adaugat ca “Femeia are urmatoarele semnalmente: 1,70 m, 70 kg, par șaten,…