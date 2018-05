Despre cum alegem sursele PC (P) Sursa unui PC este cea care da viața componentelor și este una dintre cele mai importante elemente. Oricat de ieftin sau de scump ar fi un calculator, sursa trebuie sa fie una calitativa. De ce este esențial sa achiziționam o sursa PC foarte buna? Ei bine, acesta este componenta ce imparte curentul electric in tot sistemul, ținand cont de consumul fiecarei piese, fapt pentru care trebuie sa ne preocupam in mod deosebit de alegerea unei surse excelente. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa unui PC este cea care da viața componentelor și este una dintre cele mai importante elemente. Oricat de ieftin sau de scump ar fi un calculator, sursa trebuie sa fie una calitativa. De ce este esențial sa achiziționam o sursa PC foarte buna? Ei bine, acesta este componenta ce imparte curentul…

- Fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, va fi cercetat sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care e acuzat de luare de mita si trafic de influenta, au precizat, marti, pentru Agerpres, surse judiciare. Sursele mentionate au aratat ca, ...

- Partidul Miscarea Populara a demarat campania “Alegem primarul in doua tururi”, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarului in 2 tururi de scrutin, a anuntat presedintele formatiunii, domnul Traian Basescu. “Nevoia de a repara erori legistative…

- Un avion militar s-a prabusit in Algeria, iar numarul victimelor ar putea trece de 200, potrivit surselor locale, transmite BBC, conform News.ro . Sursele locale sustin ca numarul celor decedati ar putea trece de 200. Conform televiziunilor, 14 ambulante au fost trimise la fata locului iar persoanele…

- Academia Rapid se lupta cu CSA Steaua și AS Tricolor pentru promovarea in Liga a 3-a, insa cel mai greu meci pentru giuleșteni va fi astazi.Oficialii alb-vișiniilor se vor prezenta astazi in fața comisiilor AMFB, de la ora 14:30, pentru a da explicații in cazul folosirii pe fals a jucatorului…

- Procurorii DNA fac audieri maraton in mega-dosarul decontarilor fictive din Sanatate, in care foști șefi ai CNAS și CASMB au fost arestați preventiv pentru pretinse fapte de corupție, afirma surse judiciare. Potrivit acestora „sute” de pacienți au trecut și trec pragul Direcției in ultima perioada pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis i ar putea succede polonezului Donald Tusk la sefia Consiliului European. Informatia apare pe site ul de stiri Hotnews.ro, care citeaza surse politice. Potrivit acestor informatii, seful statului roman ar urma sa preia pozitia ocupata in prezent de Donald Tusk, scrie Digi…