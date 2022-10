Despre cruciada anti-Halloween In fiecare an e același lucru: multa lume incepe sa protesteze fața de Halloween, ca e sarbatoare satanica, ca nu e romaneasca, ca nu o vrem, ca noi ne impotrivim, ca nu vrem copii imbracați in strigoi, știți povestea. Bre, dar in Ajun, cand va mascați, mergeți cu Capra, Ursul, credeți ca jocurile astea au […] Articolul Despre cruciada anti-Halloween apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

