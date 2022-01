Despre criptoactive Criptoactivele au atras atentia investitorilor si a autoritatilor in ultimii ani, atat datorita evolutiei incredibile a preturilor, cat si datorita faptului ca propun un nou model de incredere descentralizata. Criptoactivele au devenit un subiect de interes la nivel mondial in octombrie 2008 dupa publicarea unui articol sub pseudonim (Satoshi Nakamoto) referitor la o noua modalitate de a transfera valoare pe internet care a conturat un mecanism de tranzactie peer-to-peer - blockchain - si a creat in 2009 primul criptoactiv - Bitcoin (BTC). Numeroase tehnologii blockchain si criptoactive care… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

