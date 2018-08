Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape patru decenii, un roman a reușit sa fuga din Romania stabilindu-se in Marea Britanie. Despre evenimentele din 1989 a vazut la televizor. De cand a plecat din țara și pana in prezent a vrut sa știe in permanența ce se intampla in țara in care s-a nascut. De mulți ani are propria afacere.

- "Nu m-as repezi la declaratiile domnului Nelu Iordache. Domnul Nelu Iordache era unul dintre favoritii epocii Basescu. Toate plangerile penale impotriva domniei sale se izbeau ca de un zid, cand era vorba de DNA nu se intervenea, pana cand nu stiu ce a facut cu niste fonduri europene (...) Cand au…

- Prim ministrul Viorica Dancila a vorbit luni seara despre reusitele si despre nerealizarile primelor sase luni de mandat, aratand ca unul dintre obiectivele pe care nu le a indeplinit a fost acela de a aduce consens in societatea romaneasca, conform Agerpres.ro. Un obiectiv pe care nu l am indeplinit…

- Una dintre cele mai vizibile universitati din Romania incepe de maine, 11 iulie, prima sesiune de admitere. Sunt vacante circa 17.000 de locuri pentru licenta, respectiv circa 9.600 de locuri pentru master.

- Independenta sistemului judiciar si continuarea luptei anticoruptie sunt de maxima importanta pentru Comisia Europeana, lucru subliniat in repetate randuri in rapoartele de evaluare redactate in cadrul MCV. Aceasta este prima reactie a Comisiei Europene dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi…

- "Pietele, economia si societate romaneasca sunt rezonabile. De multe ori, excesele pe care le percepem sunt de fapt dintr-o mediatizare excesiva. Cred ca si media trebuia sa-si puna o intrebare: care este rolul nostru in calmarea situatiei sau promovarea unei situatii corecte in Romania. Sunt excese…

- Piata auto romaneasca a inregistrat o crestere de 43% Foto: Arhiva. Înmatricularile de masini noi în Uniunea Europeana au crescut cu 0,8% în mai, la 1.390.000 de vehicule. România a raportat cel mai semnificativ avans, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…

- Se spune ca omul sfințește locul. Echipa Ministerului Agriculturii, condus de specialistul Petre Daea, face progrese in a readuce agricultura romaneasca pe drumul cel bun. Programul de guvernare social-democrat sprijina agricultura romaneasca, ii sprijina pe agricultorii romani sa redevina o putere…