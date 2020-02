Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Daniel Zamfir lanseaza un atac virulent la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta din urma a anunțat, luni seara, printr-un fax, ca nu merge la audierile din Comisia pentru buget.Numarul de morți din cauza noului coronavirus crește in China. Au fost confirmate 425 de decese și…

- Fondul Român de Contragrantare (FRC) are un nou Consiliu de Supraveghere, dupa ce unele posturi au devenit vacante la finalul anului trecut. S-a pastrat un singur membru, un apropiat al lui Dacian Ciloș: Bogdan Pușcaș, care este și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.În…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de percheziții, in 25 de județe și in București,…

- Comisia juridica numiri și imunitați a examinat si a aprobat astazi cererea de demisie depusa de deputatul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova, Constantin Botnari. Informatia a fost confirmata de catre presedintele Comisiei parlamentare Vasile Bolea.

- Premierul Ludovic Orban a spus ca Guvernul nu a facut niciun demers de demitere a fostului ministru al Justiției Tudorel Toader din calitatea de membru al Comisiei de la Veneția, iar acesta din urma ”se plânge degeaba”.Recunosc ca ne-am gândim, ar putea sa renunțe la epistole…

- Guvernul condus de Ludovic Orban va adopta, joi, rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, intr-un mesaj publicat pe Facebook. Ședința Executivului incepe la ora 17, relateaza Mediafax.Deficitul bugetar pentru anul 2019 este estimat la…

- Ion Tiriac a faszut dezvaluirile in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizata de Ovidiu Ioanitoaia. "Bani nu sunt! Nu sunt nici de samanța. Orice țara vrei dumneata, de la Azerbaidjan pana la Zanzibar, are mai mult decat 0,020% din bugetul statului. Zero virgula zero! Atata timp cat cineva nu se…

- Cei doi agresori ai politistilor din jud. Valcea, prezentati in instanta Foto: Arhiva. Cei doi barbati care au agresat doi politisti, în judetul Vâlcea, vor fi prezentati astazi instantei, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce ieri au fost retinuti pentru 24 de ore. Între…