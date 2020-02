Despre cine cântă PEPE și n-are suflet „Eu am senzatia ca multi oameni atunci cand vad o femeie nervoasa, daca e si satena sau bruneta si are ruj s-ar putea sa fie direct Oana Zavoranu, din punctul meu de vedere. Desi daca ar fi fost blonda, oricum semana la temperament, deci ceva gaseau. Acum ca oamenii au propria telenovela si ca nu pot dormi ca se gandesc la ceva scene de acum 10 ani, 9 ani, nu e problema... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

