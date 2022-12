Despre ce vorbeşte neisprăvitul? Ma pregateam sa scriu cu totul altceva, anume despre lupta dintre cei doi giganti (chiar daca unul e "pitic"!), Ronaldo si Messi, care au monopolizat de mai bine de un deceniu bataliile pentru trofeele lumii, mai intai la nivel de club, apoi la nivel de echipe reprezentative, dar de ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antonia și Alex Velea au impreuna doi baieți, Dominic și Akim, iar artista mai are o fetița, Maya, din casnicia cu Vincenzo Castellano. Copiii artiștilor sunt pasionați de moda precum parinții lor, iar baiatul cel mare al cuplului, Dominic, și-a facut unghiile cu oja neagra, scrie Ciao.ro . Recent,…

- Cine iși putea imagina in urma cu un an ca vom avea parte de un Mondial care il va gasi pe Cristiano in genunchi, iar pe Messi in cel mai dulce moment al sau la echipa naționala? Finalul lui 2021 ne oferea un Ronaldo care juca dumnezeiește, o califica de unul singur pe United in primavara Ligii Campionilor,…

- Argentina a trecut mai greu decat se aștepta de Australia și doar revenirea la forma de pe vremuri a lui Messi a facut ca meciul sa fie caștigat de sud-americani. Messi are trei goluri și o pasa de gol la acest turneu final, iar forma lui pare in creștere

- Ministrul Cercetarii, Digitalizarii și Inovarii, Sebastian Burduja , a avut o intalnire cu CEO-ul unei foarte mari companii sud-coreene din domeniul telecomunicațiilor. “Final de saptamana. Cateva momente de astazi: 1. Intalnire cu CEO-ul și delegația SK telecom, gigantul sud-coreean din sectorul IT&C.…

- Alexandru Popa, un antrenor de fotbal si preparator fizic din Iasi, explica ce trebuie sa faci pentru a alege antrenorul potrivit pentru copilul tau. Alexandru Popa este antrenor de fotbal in cadrul Academiei 82 din Iasi, dar si preparator fizic. Acesta a explicat, intr-un interviu pentru DC NEWS, ce…

- Continue reading EXCLUSIV. Provocarea PlaySport.ro. Romanul care l-a invins pe marele Bobby Fischer ofera soluția in partida dintre Messi și Ronaldo. „In avantaj e albul. Situația seamana ca un penalty imparabil” at Info real.

- Știi ca iubitorii de fotbal au fost multa vreme imparțiți intre Ronaldo și Messi, de aceea nu era prea comod ca ziarist sa-l critici pe unul dintre cei doi, iți puneai in cap jumatate dintre suporteri. Desigur, așa se facea și traficul in online, clicul sa traiasca! In timp ce ...

- Celebrul fostbalist roman Gica Hagi a fost inclus in top 100 cei mai buni fotbaliști ai tuturor timpurilor. „Stangul magic care a inspirat Romania” sunt cuvintele cu care il descriu jurnaliștii britanici, cei care au compus clasamentul. Maradona, Messi, Ronaldo și marele Pele se claseaza pe primele…