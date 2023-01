Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, convoaca astazi dimineața ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeana (CNIE). Potrivit Președinției, membrii comisiei vor face totalurile progresului obținut, in 2022, in realizarea Planului de acțiuni pentru indeplinirea condițiilor inaintate Republicii…

- Ministerul Justitiei a anuntat ca incepe procesul de consultare publica a proiectului de lege privind accesul la informatiile de interes public. Proiectul noii legi a fost elaborat in vederea implementarii actiunii nr. 5 de la masura nr. 8 din Planul de actiuni pentru implementarea masurilor propuse…

- Construcția drumului de centura al municipiului Chișinau va fi efectuata cu sprijin financiar european. Comitetul de coordonare al instrumentului „Investiții in Conectivitate pentru Țarile Parteneriatului Estic” (EPIC) a aprobat cererea Republicii Moldova de sprijin financiar, pentru elaborarea studiilor…

- Membrii Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizarii politicii de reintegrare a Republicii Moldova s-au convocat in ședința. La discuții a participat și viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian. Discuțiile au vizat problemele cu care se confrunta…

- Șeful statului, Maia Sandu, va convoca astazi Consiliul Suprem de Securitate. Potrivit anunțului facut de Președinție, in cadrul ședinței CSS se va discuta despre provocarile ce țin de asigurarea cu resurse energetice a Republicii Moldova.