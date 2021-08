Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav produs vineri dimineața pe DN 1B, in zona Sahateni, la intersecția cu drumul județean 205 D, catre satul Fințești. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Mizil catre Buzau, o șoferița de 70 de ani, din București, a intrat in coliziune cu un autotren condus pe direcția Buzau catre…

- Peste 5.000 de greci au protestat miercuri seara in centrul Atenei fața de noile restricții anunțate de Guvern, cum ar fi vaccinarea obligatorie a lucratorilor din anumite sectoare. The post Video: Peste 5.000 de greci au protestat fața de masurile anti-COVID appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii damboviteni au efectuat, marti, doua perchezitii si au prins in flagrant mai multe persoane care practicau ilegal jocuri de noroc utilizand o masa de tip cazinou, fise si jetoane, valoarea potului fiind de 8.500 de euro, informeaza IPJ Dambovita. "Politistii de la Biroul de Investigatii…

- Cosmin Savu, unul dintre jurnaliștii echipei „Romania, te iubesc!” ne-a marturisit ca principalul motiv pentru care emisiunea are in continuare succes și reușesc sa aduca in prim plan adevarate probleme ale societații, este ca nu se vede prea des cu ceilalți colegi: Paula Herlo, Alex Dima, Rareș Nastase,…

- La competitie a participat si antrenorul copiilor, Adrian Moldoveanu, care s a clasat pe locul patru la categorie. Componentii sectiei de ciclism a CS Medgidia au participat, cu succes, la un nou eveniment, Macin Mountain Fun, concurs de mountain bike Macin XC si alergare Macin Cross , desfasurat in…

- MAE - Avertizare de calatorie in Grecia pentru fenomene meteo extreme Foto: Arhiva. Românii care doresc sa calatoreasca în Grecia sunt avertizati ca Serviciul National Elen de Meteorologie a emis o prognoza de fenomene meteo extreme. Potrivit Ministerului de Externe de la Bucuresti,…

- Dl. Parvan apreciaza ca imparatul Traian ar fi facut o colonizare fortata si ca provincia Dacia a fost organizata pentru exploatarea minelor de aur si sare, iar frontierele au fost stabilite, consolidate pe frontierele naturale: cursurile de ape importante (limes Alutanus) si linia masivelor muntoase,…

- Andrei Reurean, director executiv Centrul Medical Consultmed si co-fondator la Clinica de Nutritie, a fost invitatul unei emisiuni saptamanala pe teme medicale. Pandemia de COVID nu este singura cu care ne confruntam, din pacate. „Intalnim foarte multe cazuri de persoane obeze sau supraponderale,…