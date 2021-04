Despre Carei în Revista Presei pentru o agendă națională Ca in fiecare zi, puteți citi și astazi despre cele mai importante știri la nivel național deci care cuprind și municipiul Carei. De obicei informațiile referitoare la localitațile de pe granița de nord-vest sunt atent cenzurate și blocate la distribuire pe rețelele de socializare așa ca e binevenit interesul r3media.ro pentru istoria și viața reala a cetațenilor ce locuiesc in aceste zone. ROMANI MINORITARI IN ROMANIA Asociația „Calea Neamului” va face mai frumoasa sarbatoarea Paștelui pentru fiecare dintre cei 20 de elevi din județul Covasna, beneficiari ai „Burselor Romani pentru Romani”,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat in 13 martie1892: Are loc Conferinta extraordinara a Partidului National Roman, care definitiveaza textul Memorandumului. Memorandumul a reprezentat o petitie semnata de liderii romanilor din Transilvania si adresata in 1892 imparatului austro-ungar Franz Joseph. Acesta prezenta consecintele…

- Pana astazi, 24 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 788.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.337 cazuri noi…

- The areas with the most newly confirmed COVID-19 cases in Romania from the previous reporting are Bucharest City - 524, as well as the counties of Timis - 289; Cluj - 175; Brasov - 155; Iasi - 141; Maramures - 125; Hunedoara - 104, according to data released on Thursday by the Strategic Communication…

- Pana astazi, 16 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 765.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 711.977 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.676 cazuri noi…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 760.091 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 706.394 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.415 cazuri noi de persoane…

- In Romania va incepe, din 15 februarie, vaccinarea populației cu vaccinul AstraZeneca, recomandat persoanelor intre 18 și 55 de ani. Urmeaza sa fie deschise 180 de noi cabinete de vaccinare, a anunțat luni Comitetul de coordonare a vaccinarii, potrivit HotNews. Distributia celor 180 de cabinete destinate…

- Zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt municipiul Bucuresti - 449 si judetele Timis - 224, Brasov - 125, Cluj - 103, Iasi - 93, Bihor si Maramures - cu cate 92 de cazuri, potrivit datelor transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica…

- Pana astazi, 28 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 721.513 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 666.001 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.901 cazuri noi de persoane…