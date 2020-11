Despre business online, educatie si voluntariat, cu Mihai Mihu

Stiri pe aceeasi tema

- Educatia online, mai ales la varste mai scazute, este "un fake de educatie", a declarat miercuri liderul Pro Romania, Victor Ponta. "Eu sunt convins ca educatie online, mai ales la varste mai scazute, este un fake de educatie. Eu cred ca prima masura pe care ar trebui sa o luam toti oamenii politici…

- Un studiu realizat de Salvați Copiii Romania demonstreaza faptul ca peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online. La fel de grav este faptul ca 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau total resursele materiale necesare invațamantului online, potrivit Mediafax.Studiul…

- Obiectivul major al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) este sprijinirea comunitaților romanești din afara granițelor țarii in scopul conservarii și dezvoltarii identitații lingvistice, culturale și spirituale a acestora. In acest sens, domeniul prioritar al acestui an este Educația,…

- ADVERTORIAL. Accesarea de fonduri europene pentru proiecte majore in Oravița și satele din jur trebuie sa fie o prioritate. Atragerea de fonduri europene este un pas vital pentru restabilirea unui echilibru economic in zona! Intram in urmatoarea perioada de alocare financiara, care incepe de anul acesta.…

- Familiile care au persoane bolnave ce locuiesc in aceeasi casa cu copiii pe care ar trebui sa-i trimita la scoala pot opta pentru educatia online de acasa. Se poate face doar cu o adeverinta medicala de la medicul curant al pacientului sau de la medicul de familie, a declarat pentru Edupedu.ro Oana…

- Am in vedere faptul ca spectacolul nu are cum sa abordeze chestiunea distinctiei dintre educatia offline si educatia online - devenita subiect de discutie abia odata cu pandemia, inchiderea scolilor si noile legi aplicabile in educatie - si nici sa investigheze noile subiecte care intervin odata cu…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ solicita Guvernului sa nu amane majorarea salariilor din septembrie 2020. In caz contrar, avand in vedere situația actuala, apare un mare semn de intrebare privind implementarea oricarui scenariu pentru inceperea anului școlar. Varianta propusa ieri…