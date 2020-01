Despre bătrâneţe şi urmarea ei întunecată Sa vorbim putin despre batranete, caci despre moarte ce rost are sa trancanim atata? Aceasta este soarta noastra de neocolit, intra in firea lucrurilor. Nu are rost sa ne lamentam atata, sa ne tulburam peste masura din pricina ei, trebuie s-o luam asa cum este. La urma urmei, nici viata nu e chiar cea mai mare fericire pentru noi, asa ca nici moartea nu este cel mai mare rau. Sau o fi? In fine, sa judecam putin "pragul amar de necazuri al batranetii&qu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

