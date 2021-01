Despre banarea lui Trump și nu numai. De ce Facebook și Twitter sunt deja afaceri periculoase Fa un exercițiu, amintește-ți de cel mai servil-fals-politicos coleg/colega pe care l-ai avut, inmulțește cu 1.000.000 și vei avea imaginea Inteligenței Artificiale care reglementeaza postarile Facebook sau Google. Direcția e evidenta: permiți cuiva sa faca politica doar daca are bani și cenzurezi tot ce nu seamana cu un discurs moralist enervant al șefulețului de corporație.A cazut Trump și dupa 4 ani de reduceri de taxe și profituri pana la cer, pe Zuckerberg l-a apucat intransigența și i-a suspendat contul fostului președinte american. Este oportunism de Inteligența Artificiala. Faci bani cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua cladiri monument au fost salvate la inceput de an de Primaria Capitalei. Cele doua case se afla pe strada Dionisie Lupu din București și, deși proprietarii se apucasera de demolari, Nicușor Dan a reușit sa opreasca distrugerea cladirilor infrațite cu Ateneul Roman. Autorizațiile de construcție…

- Sistemul UE de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) a validat, luni, trei alerte emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la mastile aflate la comercializare in tarile Uniunii Europene, se mentioneaza intr-un comunicat al ANPC , potrivit agerpres.ro.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat marti o campanie care va dura timp de un an, prin care va incerca sa incurajeze 100 de milioane de persone sa renunte la fumat cu ajutorul Whatsapp si al altor mijloace digitale, relateaza g4media . Campania, axata in special asupra tarilor cu un numar…

- China spune ca a reușit sa obțina un avantaj important în cursa dezvoltarii computerelor cuantice și susține ca un computer bazat pe fotoni a reușit sa faca în 200 de secunde calcule care ar fi realizate în 2,5 miliarde de ani de catre un supercomputer convențional. Google și IBM au…

- Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, și-a lansat primul birou comercial in China, prin deschiderea unui spațiu de lucru dedicat mobilitații electrice. Situat in Shanghai, Enel X China va instala echipamente de cea mai inalta tehnologie pentru infrastructura de incarcare,…

- Așa cum exista Black Friday in SUA (și in Romania) exista Single’s Day in China. Alibaba, cel mai mare marketplace online din China, a inregistrat vanzari de peste 70 miliarde dolari pe data de 11 noiembrie, cand are loc evenimentul. Vanzarea la reduceri a fost inceputa de pe 1 noiembrie de mai multe…

- Judecatoarea districtuala Judge Wendy Beetlestone a afirmat in hotararea sa ca ”ordinul ar fi avut ca efect inchiderea in Statele Unite a platformei video utilizata de aproximativ 700 de milioane de persoane la nivel mondial. Peste 100 de milioane dintre utilizatorii TikTok sunt din Statele Unite, iar…

- Michael Horodniceanu a condus tot ce a ținut de transport in New York, inclusiv Poliția Rutiera, și a coordonat proiecte majore in valoare de zeci de miliarde de euro pentru metroul celui mai mare oraș american, scrie Digi24.ro „Trebuie inceput prin reorganizarea regiei transportului din București.…